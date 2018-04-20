Блогер Варламов: а не пойти ли мне на выборы мэра?

"Что я думаю? А не пойти ли на выборы мэра мне?" – спрашивает он в видеоролике на своем YouTube-канале. При этом Варламов отметил, что действующему мэру нет альтернативы, а он сам хочет использовать выборы для того, чтобы донести до москвичей свою точку зрения.

Варламов представил концепцию своей предвыборной программы, передает РИА Новости. Она состоит из 17 пунктов и призвана сделать удобнее жизнь в столице.

В частности, блогер предлагает сделать Кремль аналогом старого города, как во многих городах Европы, открыть его для свободного посещения и вернуть ему белый цвет. Также он предлагает убрать большинство заборов в столице.

Чтобы бороться с пробками в Москве, Варламов предложил ввести платный въезд в центр города и полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, кроме машин москвичей, общественного транспорта и такси. Также он выступил с предложением ликвидировать служебные парковки в городе.

Варламов высказал мнение, что в Москве надо и дальше развивать общественный транспорт, а также способствовать передвижению по городу на велосипедах.

Выборные кампании различных уровней по традиции пройдут в России в единый день голосования – второе воскресенье сентября. В мэрии Москвы подчеркивали намерение придерживаться позиции максимально открытых и честных выборов, когда у всех кандидатов на должность мэра – равные возможности.