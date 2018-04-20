МОК сократит олимпийские квоты для нарушителей антидопинговых правил

Число участников Олимпийских игр от стран, в которых было выявлено достаточно много случаев употребления допинга, может быть сокращено уже в самом ближайшем будущем. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал к этому международные федерации по видам спорта.

Как известно, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сократила число квот на летние Игры-2020, которые пройдут в столице Японии, для нескольких стран, в том числе для России. Причиной этого стали многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил.

По словам Баха, данная мера будет способствовать искоренению проблемы допинга. Глава МОК также призвал федерации пристально следить за всеми дисциплинарными делами российских спортсменов, которые касаются расследования по базе данных Московской антидопинговой лаборатории, и применять "соответствующие санкции".

"Думаю, что исполком МОК одобряет этот подход, мы поддерживаем его, это хорошая пища для размышления для всех нас, — цитирует Баха Спортс.Ru. – Этот механизм, касающийся квот, с одной стороны, учитывает необходимость индивидуальной справедливости, но, с другой, также возлагает ответственность на национальные федерации и олимпийские комитеты".