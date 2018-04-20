Поклонская: США усиливают санкционное давление на РФ от безысходности

Соединенные Штаты Америки усиливают санкционное давление на Россию от безысходности. Такое мнение высказала депутат Государственной думы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

В интервью на полях Ялтинского международного экономического форума Поклонская подчеркнула, что Россия – сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться. Не надо бояться Россию, надо с ней дружить и сотрудничать.

По словам Натальи Поклонской, Министерство иностранных дел РФ готовит разумные ответные меры на санкционное давление Запада.

В начале апреля текущего года Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. В список попали крупные российские бизнесмены и компании, подконтрольные им (Олег Дерипаска и En+ Group, "Базовый элемент", "Группа ГАЗ" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, а также Сулейман Керимов и Кирилл Шамалов, напоминает РИА Новости.