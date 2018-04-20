В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей

В Чите младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте своего дома мужской клатч, в котором лежало более 800 тысяч рублей. Деньги изъял вызванный им наряд полиции. О происшествии сообщили представители пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.

Как уточняется, сотрудник ППС, возвращаясь вечером домой вместе с супругой, увидел в лифте расстегнутую сумку с денежными купюрами внутри. Полицейский вызвал следственно-оперативную группу, передает РИА Новости. В настоящее время правоохранители устанавливают владельца клатча.