МВФ отметил успехи экономики России

Россия сравнялась с развитыми странами по темпам роста ВВП на душу населения. Такое заявление прозвучало от заместителя главы Международного валютного фонда Дэвида Липтона.

Он отметил, что, по прогнозам экспертов, в ближайшие два года по этому показателю Россия обойдет Великобританию, Канаду и Францию, которые, по классификации МВФ, входят в категорию стран с развитой экономикой. А к 2023 году уступят России США, Япония и Германия, передает телеканал "Россия 24".

Также среди так называемых догоняющих государств больше не значатся Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика и ЮАР.