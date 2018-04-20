Кубок Стэнли. "Бостону" осталось выиграть один матч у "Торонто"

В Национальной хоккейной лиге прошел еще один матч стартовой серии плей-офф. "Торонто Мейпл Ливз" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз". Матч получился крайне напряженный и "медведи" выиграли со счетом 3:1. "Брюинз" ведет и в серии – 3:1.

Гости начали очень здорово, и на 1-й минуте Крюг забил гол. Однако в середине первого периода Плеканец счет сравнял и до 36-й минуты соперники не могли поразить ворота. Но голы Маршанда в конце второго и Дебраска в начале третьего периода принесли успех "Бостону". После домашних побед (5:1 и 7:3) и гостевого поражения (2:4) "медведи" стоят в шаге от четвертьфинала.