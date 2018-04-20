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Лесные пожары 45 минут назад
США готовы потратить миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия
Почти миллиард долларов готовы потратить Соединенные Штаты Америки на разработку гиперзвукового оружия. По данным журнала Defence News, Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Сроки контракта не сообщаются. Известно лишь, что речь идет о создании ракеты для оснащения самолетов ВВС США.
Пока Соединенные Штаты только собираются разработать суперсовременное оружие, президент Владимир Путин уже представил в марте новейшие виды российского вооружения. Аналогов им в мире нет.
Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии. Также президент в Послании к Федеральному Собранию рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард". Она способна летать на межконтинентальную дальность с беспрецедентной скоростью, напоминает телеканал "Россия 24".
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