Сергея Хачатурова подозревают в растрате миллиарда рублей

В Москве взят под стражу бывший вице-президент "Росгосстраха" Сергей Хачатуров. Его подозревают в растрате более миллиарда рублей средств компании путем их вывода через структуру "РГС Активы".

Хачатуров был также основным бенефициаром "РГС-банка" (вместе со своими партнерами через кипрские оффшоры он контролировал почти 75% акций организации). Кроме того, он был гендиректором компании "РГС Активы". На 30 сентября 2017 года ей принадлежало больше 2 процентов доли в "Росгосстрахе".

Сергей Хачатуров до недавнего времени был вице-президентом группы "Росгосстрах", которую контролировал его старший брат Данил Хачатуров. "Росгосстрах" входил в число крупнейших страховых холдингов страны. В прошлом году объем собранных премий за вычетом обязательного медицинского страхования составил почти 80 миллиардов рублей. Это 6-е место в рейтинге.

В конце 2016 года Данил Хачатуров договорился о продаже активов ФК "Открытие". Взамен он рассчитывал стать миноритарным акционером этого банка. Но затем "Открытие" попало под санацию Центробанка, напоминает "Россия 24". Новый председатель правления компании Михаил Задорнов публично раскритиковал политику прежнего руководства "Росгосстраха", заявив, что в компании "сверху донизу царило воровство". Хачатуровы обвинения отрицают и утверждают, что претензий к их работе никогда не было.