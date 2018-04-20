Пять человек погибли при пожаре в алтайском селе

В результате пожара в Алтайском крае погибли пять человек.

Трагедия произошла в селе Косиха. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР, загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 04:40 по местному времени. Через 11 минут его локализовали, а еще через восемь минут ликвидировали. В ликвидации возгорания участвовали десять человек и две единицы техники.

В доме находились трое мужчин и две женщины. Все они погибли, отравившись угарным газом.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.