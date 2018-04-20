В Зальцбурге столкнулись два поезда, около 40 человек пострадали

В пятницу утром на вокзале австрийского Зальцбурга столкнулись два поезда. По данным местных СМИ, пострадали от 35 до 40 человек. ЧП произошло рано утром, когда маневровый локомотив цеплял вагон к составу, следовавшему по маршруту Цюрих — Вена, передает ТАСС.

По информации газеты Salzburger Nachrichten, большинство пострадавших получили легкие травмы. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В движении поездов перебоев нет.