ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

Центробанк РФ с 20 апреля отозвал лицензии у двух столичных кредитных организаций: ООО КБ "Русский торговый банк" и ООО ИКБ "Логос".

Как поясняется на сайте регулятора, "Русский торговый банк" вел высокорискованную политику и не предоставлял отчетность о реальном финансовом положении. В отношении банка трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения, однако руководство компании не предприняло мер по нормализации его деятельности. Более того, имелись признаки того, что руководство и собственники выводят активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Соответствующая информация передана в правоохранительные органы.

В деятельности банка "Логос" были найдены нарушения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того ряд валютных операций не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзакций.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. По величине активов "Русский торговый банк" занимал 215-е место в банковской системе РФ, а "Логос" – 514-е место.