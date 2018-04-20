Пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке перевели из реанимации

Все пострадавшие при нападении на школу номер 1 в Стерлитамаке переведены из реанимации в другие отделения больницы города, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова, все пациенты из реанимации переведены в отделения, их состояние удовлетворительное.

18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы номер 1 Стерлитамака пронес в здание нож и емкость с бензином. Он вошел в кабинет информатики, где находились одноклассники, нанес ножевое ранение руки одной из девушек, напал с ножом на учителя, после чего разлил и поджег горючее вещество, и нанес себе увечье. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Троих пострадавших и нападавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Подросток задержан следователями непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь. Кроме того, по факту халатности возбуждено дело в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних.