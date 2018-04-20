Тема:
Конфликт в Сирии 7 минут назад
Лавров обозначил "красные линии", через которые США не стоит переступать
Перед американским ударом по Сирии российское руководство обозначило США "красные линии", при переходе которых последует жесткий ответ, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать. Причем, будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители", — сообщил министр в интервью РИА Новости.
По его словам, после этого были контакты на уровне военного руководства двух стран, в ходе которых американцы были поставлены в известность о том, где эти "красные линии", в том числе и географически.
"Результаты показывают, что они эти "красные линии" не перешли", — подчеркнул глава МИД РФ.
США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам 14 апреля. Пентагон отчитался, что все они достигли цели, однако по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.
Ранее по теме
-
Асад вернул Франции орден Почетного легиона11 часов назад
-
Россия обещает созвать Совбез, если Лондон будет отмалчиваться и дальше13 часов назад
-
Эксклюзив: мальчик с видео "Белых касок" приехал в больницу, где его снимали13 часов назад
-
Удар по репутации "Белых касок": лидер Pink Floyd разоблачил их сирийские фейки14 часов назад
-
Отец мальчика из видео "Белых касок" готов дать показания о "химатаке" в Думе16 часов назад
-
МИД РФ: в Сирии обнаружены хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери18 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Отец мальчика из ролика "Белых касок" сделал новые признания
- Дуров: Telegram доступен, несмотря на блокировку
- Московский кинофестиваль открылся на два месяца раньше
- Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику
- Правила проезда на метро ужесточат
Самое читаемое
-
Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Стая бездомных кошек чуть не растерзала старика и его пса. Видео
- Русский сорняк обанкротил американских фермеров
- 70-летний Борис Галкин показал новорожденную дочь. Видео
- Мать встретилась с дочерью, которая 25 лет провела в рабстве
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
WSJ: ФРГ попросит от США послаблений по санкциям
- Нефть берет новую высоту. В чем причина?
- Нужно ли России и дальше поддерживать ОПЕК?
- Технологии: фантастика становится реальностью
- Госслужащим Ирана запретили использовать Telegram Распечатать
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Службы экстренного реагирования будут работать быстрее и эффективнее
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
В центре Москвы обрушились строительные леса
- В ТЦ "Измайловский" загорелось кафе
- Порядок в зонах отдыха обеспечат беспилотники
- Сколько мяса в колбасе: разбираемся в составе
- Курящие соседи: аргументы о законах и штрафах не работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля