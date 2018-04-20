Футбольная "Уфа" отпустит Семака в топ-клуб

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов сообщил о том, что что клуб готов отпустить главного тренера Сергея Семака, если уфимцам поступит достойное предложение. По признанию функционера, между клубом и наставником есть соответствующая договоренность.

"Я абсолютно спокойно отношусь к слухам об уходе Семака, — приводят слова Газизова "Известия". – Могу сказать, что если нам поступит предложение по Сергею Богдановичу от топ-клуба, то мы его без вопросов отпустим. Об этом мы уже договорились. Мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный и профессиональный подход к делу".

Напомним, что Семак называется одним из претендентов на пост главного тренера питерского "Зенита". Впрочем, "Уфа" ранее уже переподписала действующее соглашение со специалистом. Теперь срок действия контракта рассчитан до лета 2020 года.