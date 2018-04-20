Лавров: Путин и Трамп не допустят военного столкновения

Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение России и США. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он считает, что антироссийская кампания постепенно выдыхается.

По словам Лаврова, начальник генштаба Валерий Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать.

"Я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Также глава российской дипломатии прокомментировал провокации, к которым в Сирии может быть причастна Великобритания. Он напомнил, что совсем недавно Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, в том числе "произведенных в Германии, но и произведенных в Портон-Даун, в том самом городе Солсбери" . Сейчас специалисты проводят анализ обнаруженных веществ.