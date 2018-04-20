Госструктуры Ирана откажутся от иностранных мессенджеров

Госучреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных соцсетей и мессенджеров, передает ТАСС. Об этом заявил первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири.

Ожидается, что в пятницу вступит в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Соответствующую директиву распространило ранее правительство Исламской Республики, об отказе от Telegram также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В Тегеране ранее заявили о планах запустить мессенджер собственного производства "Соруш", который бы заменил Telegram с 20 апреля.

По статистике, 45 миллионов иранцев пользуются мессенджером Telegram. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.