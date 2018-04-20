Александр Григорян уволен с поста главного тренера "Луча-Энергии"

Владивостокский клуб "Луч-Энергия" объявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Григоряном. Сообщается, что специалист освобожден от своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды.

Как сообщает официальный сайт "Луча", руководители дальневосточного клуба остались недовольны продемонстрированными результатами команды в весенней части соревнований. В восьми матчах Футбольной национальной лиги подопечные Григоряна одержали две победы, сыграли две ничьи, и потерпели четыре поражения. Также "Луч-Энергия" вылетел из Кубка России, проиграв на стадии 1/4 финала будущему финалисту – "Тосно".

Кроме того, между Григоряном и болельщиками "Луча-Энергии" существует открытый конфликт, который в выездном матче клуба в Воронеже вылился в бросок одним из фанатов петуха в наставника команды.