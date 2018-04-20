Следком уточнил число жертв пожара в "Зимней вишне"

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" следствие установило, что погибли 60 человек, они все опознаны.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60. Выданы разрешения на захоронение 37 человек. Ранее после процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" УК РФ, "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. По делу арестованы семь обвиняемых. Ранее СМИ сообщали о гибели 64 человек, в том числе 41 ребенка.