Пассажиры теплохода в Баренцевом море 10 дней провели в заложниках у шторма

Почти 10 суток провели на борту теплохода "Клавдия Еланская" 42 жителя Мурманской области, которые из-за поврежденного во время шторма причала не могли попасть домой, в поселок Островной, расположенный на удаленном побережье Баренцева моря. Сегодня все они — а среди пассажиров были груднички и школьники — сошли на берег, сообщает "СеверПост".

"Клавдия Еланская" должна была покинуть порт Мурманска еще 11 апреля, однако осталась стоять на месте из-за аварийного состояния причала в Островном. Попасть в этот закрытый посёлок, где расположена военно-морская база Северного флота, можно только по морю и только на "Клавушке", как называют теплоход местные жители, так что пассажирам не оставалось ничего иного, как ждать у моря погоды.

Денег у людей оказалось впритык, так что о том, чтобы снять гостиницу в Мурманске, и речи быть не могло. Руководство Мурманского морского пароходства разрешило пассажирам бесплатно оставаться в каютах, но организацией быта и питания им пришлось заниматься самим.

В конце концов 18 апреля "Клавушка" отправилась в пункт назначения, но еще сутки простояло на рейде из-за сильного волнения моря. Сегодня утром измученные пассажиры, чей путь домой растянулся на без малого 10 дней, ступили на причал у восточной оконечности Кольского полуострова и отправились по домам.