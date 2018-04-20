20 апреля 201812:03
Турция вывезла свой золотой запас из США
Центробанк Турции вывел в 2017 году из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размер 28,7 тонны золота – об этом говорится в годовом отчете банка.
К концу 2016 года золотой запас Турции, хранившийся в ФРС США, составлял 28,689 тонны, указано в отчете, в графе же с показателями конца 2017 года стоит прочерк.
Свои золотые резервы из США вывели также частные банки Турции, откликнувшись на призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана "использовать против доллара золото", передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. Всего в страну из-за границы вернулось 220 тонн золота.
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