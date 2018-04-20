Володин предложил уголовно наказывать за исполнение иностранных санкций

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность в отношении тех, кто в своей деятельности будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

Как сообщает РИА Новости, сегодня Володин провел встречу с представителями деловых и экспертных кругов. На встрече он предупредил, что ответственность будет вплоть до уголовной. "В России мы должны жить по российским законам", — подчеркнул Володин.

Также он предложил сформировать рабочую группу по доработке проекта об ответных мерах на действия США, которую возглавит первый заместитель председателя ГД Александр Жуков. В состав группы войдут представители обеих палат парламента: от Госдумы — председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, от Совета Федерации — первый зампред СФ Николай Федоров и председатель комитета Дмитрий Мезенцев. Также в работе группы примут участие представители деловых сообществ и Общественной палаты.

13 апреля спикер Госдумы и лидеры всех фракций внесли на рассмотрение в нижней палате парламента новый законопроект, в котором указаны ответные действия на антироссийскую политику США и других западных стран. Между тем глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия ответит на примененные странами Запада санкции точечными и болезненными мерами. "Санкции — это обоюдоострое оружие", — подчеркнула она.