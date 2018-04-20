Сирийские ВВС вынудили террористов вывесить белые флаги

В пятницу ВВС Сирии нанесли точечные удары по позициям боевиков из террористических группировок "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на южных окраинах Дамаска, передает ТАСС.

Воздушные атаки нанесены в ответ на обстрелы боевиками жилых кварталов столицы, в результате которых погибли четыре человека, 52 получили ранения. Главным образом удары нанесены по кварталу Хаджр-эль-Асвад, где сосредоточены основные силы боевиков, их командный пункт и склады с оружием.

Отмечается, что среди боевиков есть убитые и раненые. После воздушных атак террористы вывесили белые флаги и согласились на перемирие.

Как сообщалось, ранее террористы сорвали соглашение о выводе остатков своих банд с окраин Дамаска в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры) и в провинцию Идлиб на севере Сирии. Численность террористов в Хаджр-эль-Асваде и соседних с ним Тадамуне и лагере беженцев Ярмук оценивается в 1220 человек.