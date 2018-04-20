Арсен Венгер объявил об уходе из лондонского "Арсенала"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер объявил о том, что покинет пост наставника "канониров" по окончании текущего сезона. Наставник признался, что сейчас наступил самый подходящий момент для ухода из клуба.
"После тщательного обдумывания и дальнейших обсуждений в клубе я принял решение о том, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти в отставку в конце сезона, – написал французский специалист в своем обращении на официальном сайте "Арсенала". – Я благодарен клубу за возможность работать во благо клуба на протяжении стольких незабываемых лет".
Арсен Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году и с тех пор оставался бессменным наставником клуба. За 22 года работы в клубе он приводил лондонский клуб к трем победам в английской премьер-лиге, семи триумфам в Кубке Англии и семи завоеванным Суперкубкам страны.
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