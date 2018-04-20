Житель Южно-Сахалинска снял на камеру уничтожение автомобиля топором

Поздним вечером 16 апреля обитатели одного из дворов на улице Сахалинской услышали звонкие удары и громкую ругань: неадекватная женщина громила припаркованный автомобиль, не обращая внимания на просьбы прохожих прекратить безобразие.

Окружающим женщина, сообщила, что это месть владельцу машины: "Он меня угробил". А затем пояснила: "Он меня уродкой оставил, инвалидом. Он меня переехал два раза". Речь разрушительницы не отличалась последовательностью. Так, если вначале она причитала, что ее обидчик гуляет на свободе, не смотря на жалобы в суд, то затем радовалась: "Он уже давно в милиции сидит".

Как сообщают местные СМИ, полицейские, прибывшие на место происшествия, рассказали, что разбитая Honda принадлежит 70-летнему поджигателю, который месяцем ранее спалил два других автомобиля в процессе семейной ссоры, а сейчас задержан за наезд на пешехода. А нарушительница вечернего спокойствия является, по всей видимости, его сожительницей.