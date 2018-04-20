Песков опроверг разговор Путина и Трампа о самых красивых проститутках в мире

Информация о том, что президент РФ Владимир Путин обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом тему, связанную с русскими проститутками, действительности не соответствует. Об этом заявил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мемуарах экс-главы ФСБ Джеймса Коми.

"Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Путин "не мог такое говорить и не говорил Трампу", кроме того, до того, как Трамп стал президентом, российский лидер с ним ни разу не общался.

Песков также сообщил, что с мемуарами Коми в Кремле еще не ознакомились, передает РИА Новости.