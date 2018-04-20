Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет

Утром 20 апреля клиенты Райффайзенбанка стали жаловаться на проблемы с обслуживанием – в частности, на невозможность расплатиться кредитной картой, недоступность интернет-банка и иные проблемы.

В том числе клиентам банка не было возможности получить информацию о состоянии своих вкладов по телефону: в колл-центре отвечали, что пока системы не работает.

В самом банке проблему признают, сообщают, что работают над ее устранением и приносят извинения клиентам. Об этом, в частности, сообщается в "Фейсбуке" Райффайзенбанка.