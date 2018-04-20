Александр Овечкин получил первую звезду дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин по итогам матча четвертьфинальной серии против "Коламбус Блю Джэкетс" был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

В четвертом поединке Кубка Стэнли он набрал два (1+1) очка и помог своему клуб одержать победу (4:1) и сравнять счет в серии (2:2). После двух матчей на выезде, серия переезжает на домашнюю арену "Вашингтона". Кроме того, в этом матче россиянин установил рекорд клуба по проведенным в плей-офф НХЛ матчам. Теперь на его счету 101 игра.

Отметим, что второй звездой дня признан финский вратарь "Бостон Брюинз" Туукка Раск, который в матче против "Торонто Мэйпл Лифс" парировал 31 из 32 бросков. Третью звезду заработал партнер Овечкина по "Вашингтону" Том Уилсон. В его активе оформленные гол + пас.