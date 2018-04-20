Минфин США оценил эффект от санкций

Министр финансов США Стивен Мнучин, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — заявил он в интервью Fox Business.

Однако с введением новых ограничительных мер в Вашингтоне решили пока повременить. Как объяснил Мнучин, власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.

Между тем в России считают, что такими заявлениями США пытаются выдать желаемое за действительное.

"Да, надо признать, что санкции создали дополнительные трудности. Но Россия — это не та страна, на которую можно воздействовать санкциями", — уверен профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

Он напомнил, что санкции навредили и самим США, и Евросоюзу, так как ограничили возможности европейского бизнеса.

Хотя ранее постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение очередных ограничительных мер против России, президент США Дональд Трамп позднее опроверг эти заявления. 18 апреля посольство РФ в Вашингтоне получило уведомление от американской администрации, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут, сообщил РИА Новости источник в МИД России.