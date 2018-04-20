Тема:
Обмен санкциями 3 минуты назад
Минфин США оценил эффект от санкций
Министр финансов США Стивен Мнучин, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта.
"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — заявил он в интервью Fox Business.
Однако с введением новых ограничительных мер в Вашингтоне решили пока повременить. Как объяснил Мнучин, власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.
Между тем в России считают, что такими заявлениями США пытаются выдать желаемое за действительное.
"Да, надо признать, что санкции создали дополнительные трудности. Но Россия — это не та страна, на которую можно воздействовать санкциями", — уверен профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.
Он напомнил, что санкции навредили и самим США, и Евросоюзу, так как ограничили возможности европейского бизнеса.
Хотя ранее постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение очередных ограничительных мер против России, президент США Дональд Трамп позднее опроверг эти заявления. 18 апреля посольство РФ в Вашингтоне получило уведомление от американской администрации, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут, сообщил РИА Новости источник в МИД России.
Ранее по теме
-
Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет3 минуты назад
-
Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев1 час назад
-
Володин предложил уголовно наказывать за исполнение иностранных санкций2 часа назад
-
Визовая война: из-за политики Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения6 часов назад
-
Поклонская: США усиливают санкционное давление на РФ от безысходности9 часов назад
-
Прямое авиасообщение между Россией и США может прекратиться17 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Прямое авиасообщение между РФ и США под угрозой
- Следком уточнил число жертв пожара в "Зимней вишне"
- Минфин США оценил эффект от санкций
- ОЗХО становится жертвой политических игр
- Турция вывезла свой золотой запас из США
Самое читаемое
-
Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Стая бездомных кошек чуть не растерзала старика и его пса. Видео
- Русский сорняк обанкротил американских фермеров
- 70-летний Борис Галкин показал новорожденную дочь. Видео
- Мать встретилась с дочерью, которая 25 лет провела в рабстве
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
Экономика
-
Участники ОПЕК+ добились цели. Пора отменять сделку?
- Русский след? ЕС завернула британский план Brexit
- Минфин увеличил скупку валюты. У рубля нет шансов?
- Кто хочет заработать на проблемах "РусАла"?
- Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Службы экстренного реагирования будут работать быстрее и эффективнее
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа
- В Щербинке дотла сгорел магазин фейерверков
- Прославленная лыжница Елена Вяльбе отмечает юбилей
- Робот в операционной: можно ли полностью заменить человека?
- "Библионочь", кинофестиваль и парад трамваев: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля