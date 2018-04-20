Сергей Лавров: русофобская кампания выдыхается

Провокация в сирийской Думе и отравление в Солсбери, нападки на Россию и мирные переговоры Вашингтон-Пхеньян. Сергей Лавров дал интервью информагентству "Россия сегодня" и рассказал о своем видении нынешней международной ситуации.

Интервью продолжается менее часа, но Дмитрий Киселев и Сергей Лавров успевают обсудить, кажется, все ключевые международные темы, включая детективную историю, которая разворачивается вокруг города Солсбери. Расследовать дело об отравлении Скрипалей приехала миссия ОЗХО, но вот результаты получила настолько странные, что начинает казаться: какие-то образцы британская сторона намеренно подсовывает своим гостям.

Хорошо известно, что, обратившись к ОЗХО за техническим содействием, британцы не просто дали им пробу вещества с места происшествия, но сказали: "Вот вам проба, найдите в ней такое-то химическое вещество". То есть, это было заказано. И эксперты ОЗХО, выполняя техническую функцию, подтвердили, что это было именно то вещество, о котором британцы им сказали. Но оно было в очень чистом виде, очень высокой концентрации, что говорит о том, что оно было впрыснуто в эту пробу буквально перед началом анализа, потому что за пару недель оно должно было подвергнуться метаболизму и было бы совсем другой консистенции.

Заходит речь и о другой миссии ОЗХО — в сирийском городе Дума, по следам известной провокации "Белых касок". Они заявили о химатаке со стороны властей. Впрочем, журналисты на месте тут же нашли людей, которых боевики использовали в качестве подставных актеров. Министр не исключил, что вскоре эти сирийцы могут в качестве свидетелей дать показания Совбезу ООН. Но подчеркнул: фейковые пострадавшие — это не единственное, что наши военные нашли в Думе.

Совсем недавно наше Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, произведенных, в том числе, в Германии, а также в Портон-Дауне, в том самом городе Солсбери. Сейчас специалисты проводят анализ того, что там было обнаружено. Помимо всего прочего, никто не скрывает, что инсценировка, снятая на упомянутом выше видео, была организована "Белыми касками". А "Белые каски" работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая таких террористов как "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются, в том числе, Великобританией, США и рядом других западных стран.

И события в Думе, и отравление Скрипалей в британском Солсбери ранее были использованы рядом западных политиков и масс-медиа в качестве поводов для новых нападок на Россию. Сергей Лавров считает, что сейчас русофобская кампания начала понемногу идти на спад.

Когда политики пытаются подзуживать руководство своей страны, требуя от нее все больше конфронтации, включая материальную, то это безответственно. Они пытаются достичь своих внутриполитических целей, продолжается очень жестокая межпартийная борьба (это проявляется в Конгрессе), активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах. Но эта кампания все-таки выдыхается.

Министр особо проговорил: "выдыхается" — не значит "заканчивается". Дело в том, что у тех, кто стоял за нападками на Россию, заканчиваются силы, они теряют темп и проигрывают в конкуренции другим политикам, тем, кто выступает за сотрудничество с Москвой. В частности, именно поэтому можно не опасаться прямого конфликта между Россией и Штатами. Не только у нас, но и в США достаточно трезвомыслящих военных, которые не допустят такого развития событий.

Я все-таки думаю, что министр обороны Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США. Это, по-моему, настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и понимают это они лучше, чем многие другие.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят. И этого, конечно же, не допустят ни президент России Владимир Путин, ни, уверен, президент США Дональд Трамп. Они — лидеры, которые избраны своими народами и отвечают перед ними за мир и спокойствие", — отметил Лавров.

В конце интервью речь заходит о переговорах Штатов с Северной Кореей. Известно, что Дональд Трамп одновременно говорит о готовности встречи с лидером КНДР и пытается говорить с северокорейским лидером языком ультиматумов. Лавров считает, что в мировой дипломатии часто повышаются ставки перед началом серьезного разговора, и подчеркивает: Россия не может желать этой встрече провала.

Полную версию интервью российского министра смотрите на канале после "Россия 24" после 14-00 по московскому времени.