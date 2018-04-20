Новости Политика

Все видео этой рубрики
20 апреля 201813:24 Матвей Попов

Сергей Лавров: русофобская кампания выдыхается

Провокация в сирийской Думе и отравление в Солсбери, нападки на Россию и мирные переговоры Вашингтон-Пхеньян. Сергей Лавров дал интервью информагентству "Россия сегодня" и рассказал о своем видении нынешней международной ситуации.

Интервью продолжается менее часа, но Дмитрий Киселев и Сергей Лавров успевают обсудить, кажется, все ключевые международные темы, включая детективную историю, которая разворачивается вокруг города Солсбери. Расследовать дело об отравлении Скрипалей приехала миссия ОЗХО, но вот результаты получила настолько странные, что начинает казаться: какие-то образцы британская сторона намеренно подсовывает своим гостям.

Хорошо известно, что, обратившись к ОЗХО за техническим содействием, британцы не просто дали им пробу вещества с места происшествия, но сказали: "Вот вам проба, найдите в ней такое-то химическое вещество". То есть, это было заказано. И эксперты ОЗХО, выполняя техническую функцию, подтвердили, что это было именно то вещество, о котором британцы им сказали. Но оно было в очень чистом виде, очень высокой концентрации, что говорит о том, что оно было впрыснуто в эту пробу буквально перед началом анализа, потому что за пару недель оно должно было подвергнуться метаболизму и было бы совсем другой консистенции.

Заходит речь и о другой миссии ОЗХО — в сирийском городе Дума, по следам известной провокации "Белых касок". Они заявили о химатаке со стороны властей. Впрочем, журналисты на месте тут же нашли людей, которых боевики использовали в качестве подставных актеров. Министр не исключил, что вскоре эти сирийцы могут в качестве свидетелей дать показания Совбезу ООН. Но подчеркнул: фейковые пострадавшие — это не единственное, что наши военные нашли в Думе.

Совсем недавно наше Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, произведенных, в том числе, в Германии, а также в Портон-Дауне, в том самом городе Солсбери. Сейчас специалисты проводят анализ того, что там было обнаружено. Помимо всего прочего, никто не скрывает, что инсценировка, снятая на упомянутом выше видео, была организована "Белыми касками". А "Белые каски" работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая таких террористов как "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются, в том числе, Великобританией, США и рядом других западных стран.

И события в Думе, и отравление Скрипалей в британском Солсбери ранее были использованы рядом западных политиков и масс-медиа в качестве поводов для новых нападок на Россию. Сергей Лавров считает, что сейчас русофобская кампания начала понемногу идти на спад.

Когда политики пытаются подзуживать руководство своей страны, требуя от нее все больше конфронтации, включая материальную, то это безответственно. Они пытаются достичь своих внутриполитических целей, продолжается очень жестокая межпартийная борьба (это проявляется в Конгрессе), активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах. Но эта кампания все-таки выдыхается.

Министр особо проговорил: "выдыхается" — не значит "заканчивается". Дело в том, что у тех, кто стоял за нападками на Россию, заканчиваются силы, они теряют темп и проигрывают в конкуренции другим политикам, тем, кто выступает за сотрудничество с Москвой. В частности, именно поэтому можно не опасаться прямого конфликта между Россией и Штатами. Не только у нас, но и в США достаточно трезвомыслящих военных, которые не допустят такого развития событий.

Я все-таки думаю, что министр обороны Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США. Это, по-моему, настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и понимают это они лучше, чем многие другие.

"Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят. И этого, конечно же, не допустят ни президент России Владимир Путин, ни, уверен, президент США Дональд Трамп. Они — лидеры, которые избраны своими народами и отвечают перед ними за мир и спокойствие", — отметил Лавров.

В конце интервью речь заходит о переговорах Штатов с Северной Кореей. Известно, что Дональд Трамп одновременно говорит о готовности встречи с лидером КНДР и пытается говорить с северокорейским лидером языком ультиматумов. Лавров считает, что в мировой дипломатии часто повышаются ставки перед началом серьезного разговора, и подчеркивает: Россия не может желать этой встрече провала.

Полную версию интервью российского министра смотрите на канале после "Россия 24" после 14-00 по московскому времени.

Сейчас

14:17

Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет

12:47

Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

11:23

Задержан предполагаемый похититель барокамеры Гагарина

10:45

Российские саблистки завоевали золото чемпионата Европы

09:40

ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

08:43

В Зальцбурге столкнулись два поезда, около 40 человек пострадали

06:56

Иран пригрозил США серьезными мерами в случае выхода из "ядерной сделки"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

Кремль прокомментировал "мелочную месть" американцев

1 час назад
Лавров анонсировал сборник "Хайли лайкли"

Лавров анонсировал сборник "Хайли лайкли"

28 минут назад
Турция вывезла свой золотой запас из США

Турция вывезла свой золотой запас из США

2 часа назад
У моряков "Норда" отняли российские паспорта, чтобы сделать из них украинцев

У моряков "Норда" отняли российские паспорта, чтобы сделать из них украинцев

25 минут назад
Журнал Time назвал самых влиятельных людей года

Журнал Time назвал самых влиятельных людей года

50 минут назад
Россия докажет уничтожение западных ракет в Сирии и не даст ее развалить

Россия докажет уничтожение западных ракет в Сирии и не даст ее развалить

53 минуты назад
Крымский арбитр лишился работы из-за отказа порвать российский паспорт

Крымский арбитр лишился работы из-за отказа порвать российский паспорт

3 часа назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском

Опубликовано новое видео уничтожения заправки под Новороссийском

3 часа назад
Песков опроверг разговор Путина и Трампа о самых красивых проститутках в мире

Песков опроверг разговор Путина и Трампа о самых красивых проститутках в мире

1 час назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Кот пережил падение с 9 этажа на капот машины в Липецке. Видео

Кот пережил падение с 9 этажа на капот машины в Липецке. Видео

24 минуты назад
С-400 и пастор: США шантажируют Турцию санкциями

С-400 и пастор: США шантажируют Турцию санкциями

30 минут назад
Татары с Украины массово переселяются в российский Крым

Татары с Украины массово переселяются в российский Крым

33 минуты назад
Песков пообещал посмотреть ролик Шестуна об угрозах

Песков пообещал посмотреть ролик Шестуна об угрозах

1 час назад
Минфин США оценил эффект от санкций

Минфин США оценил эффект от санкций

1 час назад
Сергей Лавров: русофобская кампания выдыхается

Сергей Лавров: русофобская кампания выдыхается

1 час назад
СМИ: Индия без конкурса принимает на вооружение автомат Калашникова

СМИ: Индия без конкурса принимает на вооружение автомат Калашникова

1 час назад
Солнце внезапно возмутило магнитное поле Земли

Солнце внезапно возмутило магнитное поле Земли

1 час назад
Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа

Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа

1 час назад
Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось

Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось

1 час назад
Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет

Райффайзенбанк технические проблемы признал и их исправляет

1 час назад
Житель Южно-Сахалинска снял на камеру уничтожение автомобиля топором

Житель Южно-Сахалинска снял на камеру уничтожение автомобиля топором

2 часа назад
Володин предложил уголовно наказывать за исполнение иностранных санкций

Володин предложил уголовно наказывать за исполнение иностранных санкций

2 часа назад
Сирийские ВВС вынудили террористов вывесить белые флаги

Сирийские ВВС вынудили террористов вывесить белые флаги

2 часа назад
Запад пытается "отмыться": ОЗХО становится жертвой политических игр

Запад пытается "отмыться": ОЗХО становится жертвой политических игр

2 часа назад
Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"

Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"

2 часа назад
Беспорядки в Ереване: первый арест

Беспорядки в Ереване: первый арест

2 часа назад
Пассажиры теплохода в Баренцевом море 10 дней провели в заложниках у шторма

Пассажиры теплохода в Баренцевом море 10 дней провели в заложниках у шторма

2 часа назад
Приехали: задержан предполагаемый похититель барокамеры Гагарина

Приехали: задержан предполагаемый похититель барокамеры Гагарина

3 часа назад
Житель Череповца обварился насмерть, желая отомстить не пустившим его в гости

Житель Череповца обварился насмерть, желая отомстить не пустившим его в гости

3 часа назад
В Барнауле мужчина плеснул в лицо школьнице кислотой

В Барнауле мужчина плеснул в лицо школьнице кислотой

3 часа назад
Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза

3 часа назад
Велоэкспедиция на Северный полюс. Фотолента

Велоэкспедиция на Северный полюс. Фотолента

3 часа назад
Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае

Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае

4 часа назад
Что умеет тройная камера? Тестируем самый инновационный фотосмартфон 2018-го

Что умеет тройная камера? Тестируем самый инновационный фотосмартфон 2018-го

4 часа назад
"Лишь бы отстал": вдова Евгения Евстигнеева уступила квартиру пасынку

"Лишь бы отстал": вдова Евгения Евстигнеева уступила квартиру пасынку

4 часа назад
ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков

5 часов назад
США готовы потратить миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия

США готовы потратить миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия

6 часов назад
Пушков назвал комичным заявление Порошенко на тему истории Украины

Пушков назвал комичным заявление Порошенко на тему истории Украины

8 часов назад
На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

На радость критикующим: в "Возвращении в Простоквашино" нашли несколько ляпов

3 часа назад
В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

В новой блокчейн-игре можно купить Трампа и Telegram

4 часа назад
Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

Вести.net: 20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

5 часов назад
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

5 часов назад
"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России

17 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58