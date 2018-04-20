Хозяйка квартиры зарезала гостя на "вписке" в Ульяновске. Видео

Затянувшиеся посиделки, проходившие в ночь на 19 апреля в одном из домов по проспекту Генерала Тюленева, закончились гибелью одного из участников мероприятия.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, 20-летней хозяйке квартиры не понравилось поведение 22-летнего гостя. Девушка взялась за нож и нанесла оппоненту несколько ударов, от которых он скончался в больнице через некоторое время.

По рассказам очевидцев, причиной нападения стало поведение визитера, который оказывал девушке знаки внимания, а после – выпил лишнего, некорректно вел себя во время застолья и уронил стул, что и стало, по уверениям, участников "вписки", последней каплей.

Местным СМИ удалось выяснить, что владелица жилплощади, получившая ее в наследство от бабушки, происходит из благополучной семьи, однако склонна к ведению разгульного образа жизни.

Анастасия – так зовут убийцу, окончила Ульяновский авиационный колледж, однако на работу так и не устроилась. Портал 73online.ru утверждает, что девушка состоит на учете в наркодиспансере, в ее медицинской карте отмечены факты употребления алкоголя с 12-летнего возраста.

О погибшем известно, что его звали Владислав и он родился в Бурятии, где и отбывал наказание за совершение уголовного преступления, после чего приехал в Ульяновск и устроился на работу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".