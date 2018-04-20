Песков пообещал посмотреть ролик Шестуна об угрозах

В Кремле пока не видели обращение главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ролике, размещенном на YouTube, Шестун обращается к президенту, рассказывая о давлении и угрозах. В начале апреля глава Серпуховского района разместил другой ролик, в котором приведена телефонная беседа с руководителем администрации подмосковного губернатора Михаилом Кузнецовым – в записи Шестуну говорят, что работать с ним больше не смогут.

Песков сообщил, что читал в средствах массовой информации об обращении, но не знает его сути. "К сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем", — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.