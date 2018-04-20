Россия докажет уничтожение западных ракет в Сирии и не даст ее развалить

Россия скоро представит доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью МИА "Россия сегодня" он сказал, что российские военные в режиме реального времени наблюдали за происходящим и готовы отвечать за представленную статистику. Он предложил тем, кто утверждает, что все 105 ракет достигли целей, представить свою статистику.

"Доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", — сказал Лавров.

Также на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль Лавров заявил, что Россия не приемлет попыток стран Запада развалить Сирию и "создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные". По его словам, все это противоречит договоренностям. Он подчеркнул, что конфликт в Сирии должен разрешаться на основе резолюций Совета безопасности ООН и в рамках ведомого сирийцами политического процесса.

14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, где, по их мнению, производилось химическое оружие. Они выпустили по Сирии более 100 ракет. Пентагон заявил, что все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.