Футболист "Ливерпуля" Салах стал причиной переноса матчей в Египте

Полузащитник английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах стал причиной переноса начала матчей чемпионата Египта по футболу. Сообщается, что футбольные власти инициировали перенос игр по времени из-за того, что в одно время с ними в Англии будет проходить церемония награждения лучшего футболиста премьер-лиги.

Салах является одним из претендентов на итоговую победу в номинации, в связи с чем организаторы чемпионата Египта решили пойти навстречу болельщикам, чтобы те в прямом эфире смогли увидеть церемонию, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Goal. Главным конкурентом египтянина на звание лучшего игрока чемпионата Англии является полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне.

Награждение состоится 22 апреля.