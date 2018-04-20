У моряков "Норда" отняли российские паспорта, чтобы сделать из них украинцев

Украинские пограничники забрали у моряков судна "Норд" российские паспорта и выдали им протоколы об административном нарушении за попытку пересечения границы по несоответствующим документам, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ на Украине.

"С каких это пор паспорт заграничный граждан Российской Федерации считается несоответствующим документом, там не поясняется. Дело об административном нарушении будет передано в суд, там адвокаты работают", — отметили в диппредставительстве.

Сами моряки сейчас не находятся под арестом, однако измучены постоянными переездами.

По мнению вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, всячески препятствуя попыткам моряков вернуться на родину в Крым, украинские власти пытаются морально сломать людей.

"Моряков заставляют подтверждать украинское гражданство, но наши ребята ведут себя мужественно и абсолютно четко заявляют кто они, где их родина, их государство и родная страна. Людей с таким характером очень сложно сломать", — пояснил Полонский в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Российское рыболовное судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту было задержано 25 марта. 30 марта Украина судно арестовала, а членов команды, которые являются гражданами РФ, оштрафовала. 19 апреля украинские пограничники не выпустили из страны семерых моряков, которые пытались улететь в Минск – их сняли прямо с рейса. Позже двум членам экипажа все-таки разрешили выехать по загранпаспортам, выданным консульством РФ на Украине.

Между тем в правительстве Украины уже пообещали "детально разобраться" с тем, почему двое рыбаков все-таки смогли уехать из страны "обманным путем".