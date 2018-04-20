Татары с Украины массово переселяются в российский Крым

В кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал журналистам о том, что "крымскотатарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение".

"Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму", — цитирует РИА Новости слова Бальбека.

Он уточнил, что переезжают люди разных возрастов — от студентов до тех, кто "исторически проживал в Херсонской области Украины".

Бальбек говорит, что одна из основных причин такого решения то, что на крымских татар, находящихся на Украине, оказывают давление радикальные экстремистские организации.

После воссоединения с Россией в Крыму активно реализуются программы по обустройству и развитию реабилитированных народов, среди которых самое многочисленное — крымскотатарское население полуострова.

В 2017 году на эти цели было направлено более 1,7 миллиарда рублей. В рамках Федеральной целевой программы продолжалась реализация 36 инвестиционных проектов в местах компактного проживания реабилитированных народов. Это строительство жилья, детских садов, школ, сетей инфраструктуры, дорог.

В 2018 году финансирование будет увеличено более чем в два раза и составит около 3,7 миллиарда рублей, сообщил недавно глава Крыма Сергей Аксенов.

Эфир телеканала "Россия 1" от 18 мая 2017 года. В этот день в Крыму вспоминают трагические события депортации народов в 1944 году.