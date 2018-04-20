С-400 и пастор: США шантажируют Турцию санкциями

США шантажируют Турцию санкциями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление помощника американского госсекретаря Уэсса Митчелла – тот сообщил, что Анкара может попасть под санкции за покупку комплексов С-400.

"Это пример попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний", — сказал Лавров.

Тем временем американские сенаторы Джеймс Лэнкфорд и Джинн Шахин призывают к введению санкций в отношении Турции уже по другому поводу: они требуют от Анкары освобождения пастора-евангелиста Эндрю Брансона, передает РИА Новости. Сенаторы считают, что Турция уже 18 месяцев "удерживает пастора в заложниках".

Пастор оказался среди задержанных по обвинению в подготовке государственного переворота в июле 2016 года. В мае 2017-го президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, позже Эрдоган предложил обменять пастора на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, экстрадиции из США которого тщетно добивается Анкара.

В Турции Брансона обвиняют в ведении "подрывной деятельности" и требуют для него пожизненного заключения, сам же пастор все обвинения отвергает.