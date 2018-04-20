Журнал Time назвал самых влиятельных людей года

Сотрудники авторитетного журнала Time опубликовали ежегодный список 100 самых влиятельных людей на планете. Престижный рейтинг состоит из пяти категорий: "Пионеры", "Художники", "Лидеры", "Иконы" и "Титаны".

В список "Пионеров" по версии Time вошли рэперша Карди Би, актеры Кумайл Нанджиани и Тиффани Хэддиш, а также пережившие стрельбу флоридские школьники, запустившие общественную кампанию против свободной продажи оружия.

Среди "Художников" оказались режиссеры Гильермо дель Торо и Грета Гервиг, актеры Милли Бобби Браун, Стерлинг К. Браун и Николь Кидман, а также фотограф JR и художница Джуди Чикаго.

"Лидерами" авторы Time считают Дональда Трампа, вождя КНДР Ким Чен Ына, канадского премьера Джастина Трюдо, мэра Лондона Садика Хана, принца Гарри.

Перечень "Икон" состоит из социальных активистов и героев поп-культуры и активистов. В этот список вошли певицы Рианна и Кеша, основательница движения #MeToo Тарана Берк, дизайнер Вирджил Абло, фигурист Адам Риппон и американская телеведущая Джанет Мок.

В "Титанах" числятся главные реформаторы в своих отраслях. Среди них основатель Tesla и Space X Илон Маск, архитектор Элизабет Диллер, продюсер Соня Фридман, баскетболист Кевин Дюрант, телеведущая Опра Уинфри.