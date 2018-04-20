Даниил Квят впервые сел за руль болида Ferrari

Российский гонщик Даниил Квят, являющийся пилотом по развитию итальянской команды Ferrari, впервые появился за рулем болида "Формулы-1". Это произошло во время тестирования итальянской компанией Pirelli своей новой дождевой резины. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Twitter Джанлуки д'Алессандро.

Daniil driving the Ferrari SF71H at Fiorano today 🙂 pic.twitter.com/OzrduRQy9n — Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) 20 апреля 2018 г.

Заезды проходят на итальянском автодроме во Фьорано. Россиянин во второй день тестирования заменил третьего пилота команды Антонио Джовинацци. При этом отметим, что последний раз Квят садился за руль болида "Формулы-1" в октябре 2017 года. Тогда они принимал участие в завершающем этапе сезона, который проходил в США.