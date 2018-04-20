Плодовые мушки наслаждаются эякуляцией и, не получив удовольствия, тянутся к алкоголю

Ничто человеческое не чуждо самцам плодовых мушек вида Drosophila melanogaster, которые, как выяснилось, подобно мужчинам наслаждаются эякуляцией. Поясним, что под этим термином понимается выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала во время секса или заменяющих его формах половой активности (мастурбации, например).

Исследователи пришли к выводу, что "оргазмы" насекомых настолько удовлетворяют их, что даже уменьшают тягу к других искушениям, например, алкоголю.

Стремясь понять, приносит ли эякуляция плодовым мушкам удовольствие, израильские учёные провели странный эксперимент. Используя оптогенетические инструменты, доктор Галит Шохат-Офир (Galit Shohat-Ophir) и её коллеги из Университета имени Бар-Илана генетически спроектировали самцов плодовых мушек, которые могли эякулировать под воздействием красного света.

Поясним, что оптогенетические методы позволяют исследователям создавать линии плодовых мушек, у которых при помощи света можно активировать определённые нейроны.

В данном случае у плодовых мушек под воздействием красного света также "включались" определённые нейроны, в результате чего их оргапизмы начинали производить коразонин (corazonin, CRZ). Это химическое вещество заставляет мушек эякулировать.

Помимо этого, CRZ увеличивает производство нейропептида F (NPF) в организме мушек. Речь идёт о нейромедиаторе, который является "барометром" чувства удовольствия и подходит для оценки работы системы вознаграждения.

Примечательно, что в организме людей есть аналог — нейропептид Y, уровень которого снижен у людей с депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством.

Как уже отмечалось выше, изначально израильские специалисты хотели выяснить, приносит ли эякуляция плодовым мушкам удовольствие, как это, например, происходит у мужчин. Теоретически многие другие вещи, связанные со спариванием, такие как визуальные сигналы или песни для привлечения партнёра, могут приносить удовольствие. Но как дела обстоят именно с эякуляцией?

"Самцы плодовых мушек производят очень специфические "любовные песни" при помощи вибрации одним из своих крыльев", — говорит Шохат-Офир, отмечая, что она придумала исследование, которое позволяет отделить влияние эякуляции от влияния всех других элементов ухаживания.

Специалисты поместили изменённых и обыкновенных самцов плодовых мушек в ёмкость с лабиринтом. Половина его была освещена красным светом, который был достаточно интенсивным, чтобы вызывать эякуляцию у модифицированных насекомых. На обыкновенных же мушек красный свет никак не влиял.

Когда все части лабиринта оставались неосвещёнными, то все насекомые совершенно случайным образом распределялись по ёмкости. Если же учёные включали красный свет, то спроектированные мушки собирались в освещённых зонах. Наблюдения говорят о том, что они наслаждались действием света.

"Исследовали выяснили, что из всех вещей, связанных с ухаживанием и совокуплением, семяизвержение – последний этап этого процесса – приносит плодовой мушке удовольствие. Оказалось, что эякуляция изменяет уровни NPF, сигнала вознаграждения в мозгу мушки", — говорит Трой Зарс (Troy Zars) из Миссурийского университета в Колумбии. Он не участвовал в исследовании.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи пошли дальше и обучили мушек связывать красный свет (и эякуляцию) с определённым запахом. В итоге насекомые стали отдавать предпочтение именно этому запаху.

Также израильские специалисты установили, что мушки, у которых происходила эякуляция, были в сравнении с другими насекомыми менее заинтересованы в пище, пропитанной алкоголем. Здесь сделаем оговорку и напомним об итогах прошлого исследования той же группы.

Несколько лет назад учёные выяснили, что отвергнутые самцы мушек обращались к алкоголю, дабы увеличить уровень NPF. (К слову, сексуально удовлетворённые дрозофилы живут дольше.)

"Самцы, лишенные сексуального опыта, имеют повышенную мотивацию потреблять алкоголь в качестве альтернативной награды", — говорит Шохат-Офир. Иными словами, насекомые могут использовать одну награду, чтобы компенсировать недостаток в других.

В новом исследовании учёные предоставили самцам насекомых право выбора между жидкой пищей с алкоголем и без. Самцы с высоким уровнем NPF выбирали первый вариант, а те, кто никак не реагировал на красный свет, предпочитали еду с алкоголем.

Как говорит Шохат-Офир, этанол больше не воспринимается как вознаграждение, если насекомое получило удовлетворение.

Несмотря на необычность исследования, результаты работы пригодятся в изучении зависимостей у людей. Авторы работы надеются, что их выводы пригодятся при разработке методов лечения наркомании и депрессии у людей.

Правда, остаётся открытым ещё один вопрос: получают ли самки плодовых мушек удовольствие от секса? "Мы пока не знаем ответа на этот вопрос, но мы изучает его", — рассказала Шохат-Офир.

Результаты исследования представлены в научном издании Current Biology.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как дофамин восстановил сексуальное влечение у стареющих плодовых мушек. Другая группа учёных установила, что эти насекомые могут обладать эмоциями, а их задумчивость указала на наличие у них интеллекта.