Валентина Матвиенко: нужно сохранить память о событиях, не переписывая историю

Валентина Матвиенко приняла участие в открытии мемориала после масштабной реконструкции. В мероприятии также участвовали глава Минкультуры Владимир Мединский и губернатор региона Алексей Островский, передает РИА Новости.

При посещении Катынского мемориального комплекса в Смоленской области спикер Совфеда подчеркнула, что необходимо сохранять память об исторических событиях, какими бы тяжелыми они ни были, не позволяя фальсифицировать, переписывать историю.

Матвиенко возложила цветы к памятнику "Расстрел". "Трудно передать словами свои чувства. Здесь захоронены более 8 тысяч советских граждан, жертв политических репрессий, и более 4 тысяч польских офицеров, которые стали жертвами тоталитарного режима. И мы все сегодня склоняем головы перед ними", — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что они ушли из жизни, но не ушли из нашей памяти, страны, народа. "Катынский мемориальный комплекс — это наша общая боль, общая скорбь", — сказала Матвиенко. Она напомнила известное изречение: "Никто не забыт, ничто не забыто".

Сенатор подчеркнула, что нельзя забывать свою историю, какие бы тяжелые события в ней не происходили, извлекать уроки из произошедшего. "Это особенно важно сегодня, когда ряд государств пытаются фальсифицировать, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию", — подчеркнула она. Эти фальсификаторы, по словам спикера, не останавливаются ни перед чем. Они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, освобождал Европу и мир от фашизма. "Это варварство, это надо осуждать. Правда всегда пробьет себе дорогу", — подчеркнула глава Совфеда.

Осматривая экспозицию, спикер также возложила цветы к мемориалу на польском кладбище. Матвиенко поблагодарила Минкультуры, Российское военно-историческое общество за проделанную большую работу.