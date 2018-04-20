Кот пережил падение с 9 этажа на капот машины в Липецке. Видео

Владелец автомобиля Infiniti разместил в сети кадры необычного "дорожно-транспортного происшествия", произошедшего в минувший четверг, 19 апреля в Липецке.

Мужчина рассказал журналистам, что обнаружил внушительную вмятину на капоте своего авто. Решив, что это результат выходки вандалов, он ознакомился с записью, сделанной камерой наблюдения и понял, что на его Infiniti упал черный кот.

Автовладелец выяснил, что животное вывалилось, либо было выброшено, из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, владельцы которой имеют дурную репутацию и славятся регулярными многодневными загулами.

Известно, что кот благополучно пережил сомнительное "приключение" и отказался контактировать с очевидцами, согласившись пойти на только к хозяину, через некоторое время вышедшему на улицу.