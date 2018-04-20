"Вышний Волочек" передадут флоту в последний день апреля

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" собираются отдать ВМФ России 30 апреля. Об этом стало известно из годовой финансовой отчетности, которую опубликовал Зеленодольский судостроительный завод, пишет агентство ТАСС.

На данный момент МРК все еще находится на предприятии. Ему дорабатывают силовую установку иностранного производства. Именно поэтому корабль до сих пор не передали Черноморскому флоту, хотя планировали это сделать еще в конце 2017 года.

Всего Министерство обороны России заказало 12 МРК проекта 21631, 5 из них уже служат на флоте. Это небольшие, но эффективные боевые корабли. Высокая осадка и водометные двигатели позволяют им заходить из моря в реки и каналы. Скромные размеры и особая форма корпуса делают корабли менее заметными для радаров.

При этом вооружены корабли проекта 21631 буквально до зубов: 100-миллиметровая артиллерийская установка АУ-190, зенитное орудие АК-630М-2 "Дуэт" с двумя блоками по шесть стволов и максимальной скорострельностью до 10 тысяч снарядов в минуту.

Но основное вооружение МРК – это ракетный комплекс "Калибр". Он уже успел проявить себя в 2015 году. Тогда несколько кораблей проекта 21631 с его помощью наносили удары по позициям террористов в Сирии прямо из Каспийского моря.