Чемпионат мира-2018: Златан Ибрагимович не приедет в Россию

Шведский нападающий Златан Ибрагимович не приедет на чемпионат мира-2018 в Россию. Экстравагантный швед останется за бортом национальной сборной Швеции, о чем сообщил главный тренер "сине-желтых" Янне Андерссон.

"Ибрагимович и несколько других футболистов заявили, что после Евро-2016 не хотят выступать за сборную Швеции, и я уважительно отношусь к их решению, — приводит слова специалиста Чемпионат.Com со ссылкой на Sportskeeda. – Однако я не могу серьезно относиться к сообщениям прессы и самого Златана. Я предпочитаю основываться на том, что было сказано между нами. У нас был с ним диалог, и он доступно объяснил свое желание. Я с этим согласился. Ибра не связывался со мной по поводу игры на чемпионате мира, и поэтому он не входит в планы сборной Швеции. Это же касается и тех, кто ранее отказался от выступлений за команду".

Напомним, что ранее сам Ибрагимович заявлял, что приедет на чемпионат мира по футболу, который состоится в России. Златан с 62 голами является лучшим бомбардиром сборной Швеции за всю историю.