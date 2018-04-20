Трамп недоволен "нехорошими" ценами на нефть и угрожает стабильности рынков

Дональд Трамп отреагировал на завершение заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран, не входящих в ОПЕК, по сокращению нефтедобычи. Американский лидер признался в Twitter, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море, нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!", — цитирует "Интерфакс" твит Трампа.

На неделе нефть обновила максимальные отметки с конца 2014 года. По мнению экспертов, этому во многом поспособствовала встреча ОПЕК+ и геополитические факторы.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих призвали пока воздержаться от обсуждения вопроса об изменении квот до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и "не-ОПЕК".

Между тем, администрация президента США в этом году с большим энтузиазмом комментирует решения Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике, что резко контрастирует с практически полным молчанием Белого дома на эту тему в 2017 году. Как пишет Financial Times, такое изменение может быть сигналом о желании президента вмешаться в работу ФРС, что дестабилизирует финансовые рынки.

Ранее на неделе сам Трамп обвинил Россию и Китай в занижении валютных курсов, "в то время как США продолжают поднимать процентные ставки", и назвал такую ситуацию неприемлемой.