В канун 70-летия Борис Грачевский мечтает о детях, невзирая на онкологию

Борис Грачевский — отец "Ералаша", на котором выросли уже несколько поколений и который недавно выпустил тысячный сюжет, в марте отметил 69-й день рождения. В отличие от искрометных сюжетов его "детища", жизнь самого Грачевского была не столь веселой.

В армии он получил серьезнейшую травму – перелом свода черепа – и пережил клиническую смерть. В программе "Судьба человека" Грачевский признается: он помнит, как "летел по туннелю", но потом очнулся и выжил.

А недавно у Бориса Юрьевича обнаружилась онкология. Бороться с этим страшным заболеванием ему помогает третья жена – Екатерина Белоцерковская.

Несмотря на большую разницу в возрасте между супругами, этот брак стал для него отрадой, а супруга – надежной спутницей жизни, с которой они вместе проходят тяжелое испытание болезнью Грачевского.

Он решил жениться на Екатерине, несмотря на то, что сильно обжегся в браке с украинкой Анной Панасенко, которая младше его на 37 лет. Друзья предупреждали Грачевского, что вряд ли с ее стороны эта история про любовь, что ей нужны только его протекция и громкое имя. Однако отец "Ералаша" никого не слушал. Он дал Анне свою фамилию и даже снял в одном из сюжетов знаменитого тележурнала.

В браке у них, когда Грачевскому было уже 63, родилась дочь. А вскоре случилось то, о чем предупреждали друзья: Борис Юрьевич обвинил молодую жену в измене. Грянул скандал и развод, он потребовал от Анны вернуть его фамилию и даже дал зарок больше никогда не жениться.

Впрочем, этот зарок он нарушил, встретив Екатерину, и сейчас они вместе мечтают о детях, несмотря на тяжелую болезнь Грачевского.

С дочкой от второго брака Василисой он проводит много времени, и они друг в друге души не чают, говорит Борис Юрьевич.

А вот с детьми от первого брака все сложно. С Галиной они познакомились в очень молодом возрасте и поженились после того, как Грачевский пришел из армии. Вместе прожили 35 лет, в браке родились дочь и сын. Знавшим семью казалось, что этот союз нерушим, но он распался: Грачевскому вскружила голову Анны Панасенко, и он ушел к ней.

Дочь от первого брака Ксения тогда перестала с ним разговаривать. И хотя с тех пор прошло уже немало лет, и дочь его сама стала мамой, Борис Юрьевич так и не общается ни с ней, ни с внуком.

Как Грачевский боролся с испытаниями, выпавшими на его долю, как оценивает теперь перипетии своей семейной жизни, что за седой старец, от которого шла святость, угощал его карамельками в детстве, и почему местом рождения считается дом отдыха? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".