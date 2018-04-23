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Помогите детям. Русфонд 24 минуты назад
Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Илюше Майорове из Московской области.
У Илюши Майорова из подмосковной Дубны врожденный порок сердца – отверстие в межпредсердной перегородке размером 10 мм. Сердце работает с перегрузкой, мальчик быстро устает и задыхается. Нужна срочная операция. Кардиохирурги готовы провести ее щадяще, не разрезая грудную клетку: закрыть дефект окклюдером – специальным имплантом. Но госбюджет оплачивает только операцию, а дорогой окклюдер родители должны приобрести сами.
Из письма Анны Майоровой, мамы Илюши:
"Перед школой Илюша прошел диспансеризацию, все врачи написали, что он абсолютно здоров. Сын с увлечением занимался спортом, в прошлом году даже занял 4-е место на городских соревнованиях по бегу. Тогда меня встревожило, что к финишу Илюша прибежал бледным, ловил ртом воздух и никак не мог отдышаться. Сердце бешено колотилось, он не мог сказать ни слова. А через неделю сын проходил диспансеризацию в школе, и результаты повергли нас в ужас: у Илюши обнаружили порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Врачи объяснили, что со временем может возникнуть сердечная недостаточность. Нам рекомендовали раз в полгода приходить на осмотр к кардиологу, делать УЗИ, ЭКГ. А про спорт велели забыть. За последний год Илюша заметно вырос, увеличилось и отверстие в его сердце. После очередного обследования врач сказал, что шансов на самостоятельное закрытие дефекта нет, из-за повышенной нагрузки на правый желудочек сердца происходит истощение сердечной мышцы. С ростом Илюши нагрузки на сердце будут увеличиваться, объяснил доктор. Если в ближайшее время не сделать операцию, все может окончиться плохо. Дефект готовы закрыть щадящим способом, не вскрывая грудную клетку, специальной "заплаткой" — окклюдером. Только окклюдер стоит дорого, таких денег у нас нет. Помогите нам, пожалуйста!"
Для спасения Илюши Майорова не хватает 196 149 руб.
Детский кардиохирург Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Михаил Мартаков: "У Ильи врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки – выявлен достаточно поздно. Размер дефекта большой для десятилетнего ребенка – 1 см. Через это патологическое отверстие с каждым сокращением сердца сбрасывается очень большой объем крови, переполняя правые отделы сердца и сосуды легких. Уже начала развиваться недостаточность правого желудочка. Эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером позволит восстановить нормальную деятельность сердца и предотвратить опасные осложнения. После щадящей операции мальчик быстро восстановится, окрепнет и сможет вести активный образ жизни".
Внимание!
Цена окклюдера 295 337 руб.
99 188 руб. собрали читатели rusfond.ru и "Чемпионат.com".
Не хватает 196 149 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,380 млрд руб. В 2018 году (на 19 апреля) собрано 446 471 670 руб., помощь получили 800 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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