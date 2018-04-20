Лавров: всем понятно, кто на самом деле мешает ОЗХО

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что всем понятно, кто на самом деле препятствует доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума.

Как передает РИА Новости, об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Министр иностранных дел РФ напомнил мировой общественности, что Россия предложила направить экспертов ОЗХО в Думу, но вместо этого западные страны нанесли ракетные удары по Сирии.

"Поэтому кто пытается предотвратить попадание инспекторов ОЗХО в Думу, я думаю, всем хорошо понятно. И не нужно искажать действительность", — заявил Лавров.

В ОЗХО не стали реагировать на заявление госдепартамента США о "зачистке" Россией и Сирией места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, подчеркнув, что не комментируют заявления, исходящие от стран, подписавших Конвенции о запрещении химического оружия.

Что же касается экспертов ОЗХО, то, как заявил официальный представитель правительства Франции Бенжемен Гриво, они продолжают оставаться в Дамаске, не получив пока разрешения посетить сирийский город Дума.

7 апреля 2018 года там, по некоторым данным было применено химическое оружие, в результате чего пострадало не менее 70 жителей.

Россия предупреждала до этого инцидента, что террористами готовится провокация с применением отравляющих химических веществ.

Некоторые западные СМИ возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск.

США, Великобритания и Франция обвинили в произошедшем инциденте сирийское правительство, после чего в ночь с 13 на 14 апреля вооружёнными силами этих стран был нанесён массированный авиудар по территории этой ближневосточной страны.