Жириновский предложил вывести из США наш золотой запас вслед за турецким
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вывести российские золотые запасы из США по примеру Турции, об этом политик написал в своем Facebook. По его словам, Россия на сегодняшний день владеет облигациями госдолга США на более чем 90 миллиардов долларов.
"Наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика", — считает Жириновский.
Если ЦБ и Минфин "боятся, что часть денег может быть украдена", нужно создавать специальный банк, "который будет выдавать деньги только в виде связанных кредитов или облигаций, которыми можно будет оплатить только конкретные счета за конкретную работу". В этом случае, подчеркнул Жириновский, возможность воровства будет исключена.
Лидер ЛДПР добавил, что его партия уже много лет выступает за возврат всех денег в страну и инвестиции их в развитие инфраструктуры, строительства, здравоохранения и образования.
Ранее сообщалось, что Турция вывела из Федеральной резервной системы США 28,7 тонны золота. Кроме того, свои резервы вывели крупнейшие частные банки страны.
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