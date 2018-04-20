Футболист "Локомотива" Денисов крупно оштрафован за оскорбление допинг-офицера

Футболист московского "Локомотива" Игорь Денисов оштрафован клубом на один миллион рублей после того, как оскорбил допинг-офицера. Известно, что инцидент произошел на подмосковной тренировочной базе железнодорожников в Баковке. Об этом сообщила гендиректор РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Во время допинг-теста на базе "Локомотива" Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую запись в протоколе, – цитирует Пахноцкую ТАСС. – Произошедшее считаю недопустимым. Футболист был оштрафован на один миллион рублей и, насколько я слышала, он рискует пропустить одну из ближайших игр".

В то же время в "Локомотиве" инцидент связали с недопониманием.

"В клубе сожалеют об инциденте, который связан с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Локомотива". На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые разъяснения РУСАДА и РФС, а сам футболист принес свои извинения".

Впрочем, пропуск футболистом одной из игр чемпионата России будет возможен в случае, если Контрольно-дисциплинарный комитет РФС инициирует дело в отношении Денисова.