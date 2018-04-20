"Минер" из Германии задержан в тайском аэропорту

В Таиланде полиция задержала гражданина Германии, который заявил о самодельной бомбе в его багаже.

Мужчина должен был вылететь рейсом лоукостера Nok Air из столицы провинции Лэй на северо-востоке Таиланда в Бангкок. Но при посадке на рейс немец заявил, что в его чемодане лежит взрывное устройство. После этого весь багаж, погруженный в самолет, был разгружен и проверен, однако бомбы найдено не было.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда, на допросе в полиции мужчина признался, что пошутил о бомбе, так как был раздражен из-за двухчасовой задержки рейса.